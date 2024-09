Cortona arriva l’acquedotto a Creti | prima risposta per la frazione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 17 settembre 2024) Arezzo, 17 settembre 2024 – Il sindaco diLuciano Meoni esprime soddisfazione per avere ottenuto l’ok alla estensione della rete idrica a servizio della zona di. Un risultato ottenuto grazie a Nuove Acque, all’impegno dei cittadini, al lavoro dell’Amministrazione comunale e quello del Consigliere con delega alle Frazioni Gianmario Mangani. «Quella dell’estensione delera una promessa fatta in campagna elettorale dall’attuale giunta e maggioranza - dichiara il sindaco Meoni - Nello specifico si tratta di un rafforzamento di pressione delin località Fratticciola, grazie ad un finanziamento che Nuove Acque ha ottenuto per tale intervento. A questo è seguita la decisione di coinvolgere i cittadini per sviluppare un progetto di linea idrica fino alle porte delladi, nello specifico zona linea Alta Velocità.