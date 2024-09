Bande dei Rolex sulla riviera romagnola | identificati i rapinatori

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 17 settembre 2024) Cesenatico, 17 settembre 2024 – Sono stati tuttii membri delledeiche hanno messo a segno diversi colpi in. Il merito è dei carabinieri della Compagnia di Cesenatico che hanno lavorato a stretto contatto con i colleghi delle altre caserme dell’Emilia-Romagna, estendendo l’operazione in Lombardia, in Veneto e in Liguria. A Cesenatico i colpi messi a segno in due mesi sono stati quattro. Il primo, purtroppo riuscito, risale al 23 giugno, quando un uomo è stato derubato dela Zadina, dove lo ha avvicinato una donnatrentina con l’accento dell’Est Europa, la quale ha iniziato a fargli i complimenti per il bel cane che portava al guinzaglio e poi gli ha trattenuto il braccio e sfilato il, allontanandosi su una Volkswagen Passat station wagon di colore nero, guidata dal complice dietro l’angolo.