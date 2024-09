Addio al sindacalista Pasquale Di Tomaso l’ultimo operaio simbolo della Pavia industriale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 17 settembre 2024), 17 settembre 2024 –al. Si è spento ieriDi, ex consigliere comunale,, ma soprattutto sempre pronto a difendere i diritti dei lavoratori che non ne hanno, da coloro che sono entrati in contatto con l’amianto a chi opera nei servizi. Di, 79 anni, era arrivato adal sud e aveva trovato un’occupazione prima alla Snia poi nel 1969 alla Necchi dove è rimasto fino al momentochiusura. Come delegato di fabbrica ha lottato molto per scongiurare la scomparsa di un marchio importante pe la città e, non riuscendoci, si è dato da fare perché gli operai troppo vecchi per lavorare e troppo giovani per andare in pensione, trovassero un’occupazione. Era nata così la cooperativa Uniti per il lavoro che svolgeva mansioni per il Comune.