‘A casa di Maria Latella’ Giletti | Ho sofferto per l’addio a La7 Tra gli ospiti anche Valditara

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 17 settembre 2024) (Adnkronos) –Niente cellulari a scuola. Di questo si discuterà martedì 17 settembre alle 23 su Rai 3 nel corso del programma ‘Adiil ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe, lo psicoterapeuta Matteo Lancini, l’attore Massimo Ghini ed Eugenia Carfora, dirigente scolastico, da dieci anni alla guida dell’istituto Francesco Morano di Caivano. Durante la puntata, si affronterà il rapporto tra giovani e smartphone: un tema al centro del dibattito pubblico in tutta Europa, discusso in Italia a partire dal provvedimento intrapreso dadi vietarli nelle classi. Al centro del dibattito nell”house talk’la posizione di attori come Paola Cortellesi o Stefano Accorsi, e con loro pedagogisti e intellettuali, che hanno firmato una petizione per estendere ai 16 anni il divieto di possedere uno smartphone personale.