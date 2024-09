Ultime Notizie Roma del 16-09-2024 ore 18 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 16 settembre 2024)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio non stati trovati abbracciati corpi di Susanna Recchia 45 anni della figlia di 3 anni Erano scomparse venerdì sera dalla loro abitazione di Miane in provincia di Treviso il ritrovamento Come conferma l’assessore Veneto la Protezione Civile Giampaolo è venuto un isolotto del fiume Piave a Valle del Ponte di Vidor Treviso sul posto le forze dell’ordine Volontari della Protezione Civile ai vigili del fuoco con un elicottero squadre nautiche droni e cani molecolari la procura ha aperto un fascicolo per omicidio suicidio tragedia sfiorata a Torino durante il salone dell’auto una vettura da rally in una Lancia Delta per cause ancora da ha perso il controllo definito sulla folla che stava dietro le transenne di Piazza San Carlo all’altezza di via Santa Teresa nel centro del Capoluogo piemontese 12 le ...