Trump quasi preda di un secondo attentato spari nel suo campo da golf | cosa è successo

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 16 settembre 2024) Donaldè finito nel mirino di un altrore, dopo il tentato omicidio al quale è scampato due mesi fa durante un comizio in Pennsylvania. Stavolta il candidato repubblicano alla Casa Bianca si trovava nel suodaa West Palm Beach, in Florida, quando un 58enne armato di fucile ha sparato nelle vicinanze del tycoon. Immediato l’intervento del Secret Service, che in questo modo si è riscattato della pessima protezione offerta all’ex presidente in occasione del ferimento all’orecchio del 13 luglio a Butler. Stavolta il presunto assalitore non è riuscito a scagliare proiettili contro, ed è stato fermato dalle forze di sicurezza dopo una breve fuga in autostrada. Ecco