Tre spaccate nella notte Appello di Pro Focette

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 16 settembre 2024) MARINA DI PIETRASANTA Un risveglio amaro sabato scorso alle. Durante la, infatti, ci sono state trein altrettante attività commerciali: all’alimentari “La Focacceria“; alla cartolibreria “Giornali Tabacchi“ e al parrucchiere “Image“. In tutti e tre i casi ignoti, hanno sfondato le vetrine introducendosi all’interno per alla ricerca di denaro. In tutti i casi il ’’bottino’’ dei ladri è assai modesto, mentre ingenti sono i danni arrecanti, a comincare dalla necessità di sostituire le vetrate andate distrutte a causa della spaccata. E mentre le forze dell’ordine stanno ricercando anche attraverso i filmati della videosorveglianza gli elementi per identificare gli autori all’interno dell’Associazione Prosale la polemica.