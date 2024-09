Sulle maglie da calcio sono tornati i crest vintage

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di lunedì 16 settembre 2024) Quanto è cambiato ilnell’ultimo decennio? Beh, come non mai. Cicompetizioni che soltanto dieci anni fa non esistevano, la tecnologia ha preso il sopravvento, dal Var fino allo scouting e alle statistiche, il gioco stesso si è evoluto sotto la spinta di allenatori avanguardisti. Anche i club hanno cambiato faccia, spesso in senso letterale: la lista delle squadre – dalla Juventus all’Inter alla Fiorentina – che hanno più o meno radicalmente cambiato la propria identità visiva è molto lunga, raccontando come le trasformazioni nel mondo delviaggiano molto più velocemente che in passato. Ma il bello sta proprio qui: più ilsi evolve, muove verso nuove direzioni, più l’esigenza di ricollegarsi al passato diventa più forte.leda gioco a raccontarlo meglio di ogni altra cosa.