Starmer-Meloni linea comune sui migranti Lavoriamo insieme contro il vile commercio di persone

(Di lunedì 16 settembre 2024) Roma, 16 settembre 2024 – C’è unità di intenti fra il primo ministro britannico Keire Giorgia. Il laburista da poco insediatosi a Downing Street e la presidente del Consiglio condividono laanti immigrazione: per dirla con le parole diquestodi spingere leoltre i confini”.è arrivato oggi in Italia. Prima del bilaterale cona Villa Doria Pamphilj, il primo ministro del Regno Unito ha visitato il centro di coordinamento per l’immigrazione a Roma. “Qui - ha detto - ci sono state delle riduzioni piuttosto drastiche. Quindi voglio capire come è successo. Sembra che ciò sia dovuto al lavoro a monte svolto in alcuni dei paesi da cui provengono le. Credo da tempo che impedire alledi viaggiare sia uno dei modi migliori per affrontare” il problema.