Sorpresa Dinamo Florentia Colpo grosso Gallianese

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 16 settembre 2024) Nel Girone Ddelleche vince 2-0 sul campo della Virtus Rifredi con gol dell’esperto bomber Coralli e di Simiele nel secondo tempo. Parte bene la Folgor Calenzano che batte 1-0 l’Aglianese nell’attesa derby, decide all’85’ la rete di Bardazzi. Impreviste sconfitte casalinghe per Novoli e Sagginale, entrambe superate per 1-0 fra le mura amiche. Il Novoli nonostante una continua pressione offensiva esce dal campo sconfitto per il gol dei pratesi del Maliseti Seano segnato da Simeone. Il Settimello passa a Sagginale con rigore trasformato da Calabretta al 58’. L’Olimpia Quarrata supera per 2-1 il Casale Fattoria con doppietta di un Paolini scatenato, per il Casale a segno Ciaccio. Partita spettacolare e dalle mille emozioni tra Albacarraia e San Godenzo terminata 3-2 per la formazione locale di Carraia.