L' Università degli Studi meneghina celebra il suo centenario con una mostra che mette in luce la storia dell' Ateneo dal 1924 ad oggi attraverso le figure delle donne docenti

Cesarina Monti, detta Rina, era una scienziata. Nata nel 1871 nel piccolo borgo di Arcisate in provincia di Varese, si laureò nel 1892 in Scienze Naturali all'Università di Pavia dove iniziò a lavorare come assistente. Nel 1898, però, ottenne la libera docenza in Anatomia e Fisiologia comparate, diventando la prima professoressa ordinaria nella storia italiana.