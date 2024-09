L’incubo scommesse la verità di Tonali | vivevo due vite la triste confessione

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 16 settembre 2024) “Ho vissuto due, come se fossi due persone diverse. Adesso ovunque vada sono semplicemente Sandro“. Il buio del baratro, la forza di uscirne fuori, Sandrosi racconta a Sky Sport UK dopo la fine della squalifica perche lo ha tenuto 10 mesi lontano dal calcio giocato, ciò che rappresenta “il 90% della mia vita“. A proposito di vita: “prima di questa squalifica ero due persone diverse – racconta Sandro – Avevo una vita a casa, con la mia famiglia, e una al campo di allenamento. Lì ero molto timido, non parlavo praticamente con nessuno. Coi miei compagni, ovviamente, ma anche in allenamento per me era difficile parlare con lo staff. Adesso è completamente diverso, anche perché sento di essere sempre la stessa persona.