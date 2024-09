La Russa conclude la Festa di Fd’I Balboni | Tre giorni formidabili La Zls segno del nostro impegno

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 16 settembre 2024) È l’ultimo ospite. Il più atteso: Ignazio La. Oltre che da presidente del Senato parla da "ragazzo di destra", ripercorrendo gli anni in cui "potevo andare a mangiare solo nei ristoranti vicino ai commissariati di polizia, in modo da scongiurare che mi facessero la pelle". La platea del Lido degli Estensi alla kermesse regionale di Fratelli d’Italia, gli tributa gli onori che si accordano a chi si riconosce nel proprio pantheon. Gli basta nominarlo, "Sergio Ramelli", per guadagnare un applauso spontaneo. Ma La, stimolato nel dibattito dalla direttrice di Qn, Agnese Pini, non si sottrae alle domande sulla strettissima attualità, oltre a parlare dei ricordi di un’epoca in bianco e nero. Il primo "abbraccio" è per la candidata a governatrice, Elena Ugolini.