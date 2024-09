La minaccia dei miliziani Houthi Missile ipersonico su Tel Aviv | Pronti altri lanci per il 7 ottobre

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) Al suono delle sirene di allarme oltre un milione di israeliani residenti nell’area di Telhanno dovuto ieri mattina correre nelle stanze protette degliappartamenti mentre unterra-terra sparato poco prima dallo Yemen e proveniente da est si avvicinava all’aeroporto Ben Gurion con una testata di centinaia di chilogrammi di esplosivo. In quei febbrili minuti batterie difensive Arrow ed Iron Dome erano impegnate nei tentativi di distruggerlo. L’impresa si è rivelata particolarmente difficile perché, dopo aver attraversato l’atmosfera, ilsi è spaccato in alcuni tronconi. La testata è infine esplosa a breve distanza dall’aeroporto, in un’area aperta dove ha provocato un incendio, ma non danni. Un frammento delè caduto in una stazione ferroviaria.