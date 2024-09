Il principe George starebbe già imparando a pilotare

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 16 settembre 2024) Come riportato dai media britannici, ilgià seguendo le orme del padre ea volare. Secondo quanto riportato dal Sun, il futuro erede al trono, di soli 11 anni, avrebbe preso il suo primo volo la scorsa settimana, l’ultimo giorno delle sue vacanze estive prima di tornare a scuola. Secondo quanto riferito, dunque, ilavrebbe sfruttato gli ultimi giorni delle vacanze estive per cimentarsi con le lezioni di volo. Le fonti riportano che i suoi genitori – Kate Middleton e ilWilliam – hanno osservato la lezione, della durata di poco meno di un’ora al White Waltham Airfield nel Berkshire, in Inghilterra, a circa 20 minuti dalla loro casa di Windsor, Adelaide Cottage. L’aeroporto è anche il luogo in cui ilFilippo ottenne il brevetto di pilota della Royal Air Force nel 1953.