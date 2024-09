Drammatico incidente al largo delle coste pontine | due sub agganciati dall’elica di un motoscafo

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 16 settembre 2024) Paura per due turisti che, durante un’immersione a Ponza, si sono trovati coinvolti in un pericolosocon un’imbarcazione. Nonostante lo shock iniziale, i sub sono riusciti a liberarsi, ma il conducente della barca si è allontanato senza verificare le loro condizioni. Segnalazione alla guardia costiera e ricerche I turisti, ancora scossi, si sono recati presso gli uffici della Guardia Costiera di Ponza per denunciare l’accaduto. Dopo quasi 24 ore di ricerche, i militari sono riusciti a rintracciare il responsabile, che si trovava ancora sull’isola. L’uomo è stato sanzionato e la sua patente nautica sospesa per condotte pericolose per la sicurezza della navigazione.