Desio paracadutista precipita durante un’esibizione alla Festa dello Sport Il volo si è spostato e non lo abbiamo visto planare

(Di lunedì 16 settembre 2024)(Monza) – Grande pauradecimadi, organizzata ieri al campoivo di via Agnesi, quando uno dei paracadutisti coinvolti in un lancio dimostrativo si è schiantato al suolo. Erano le 11.30 quando ildi 50 anni èto, ferendosi gravemente dopo avere sbagliato l’atterraggio ed essere finito nel campo nord, a fianco di quello centrale, dove diverse centinaia di persone erano intervenutemanizione. I soccorritori della Croce Rossa di, già presenti per la manizione al centroivo, sono intervenuti immediatamente. Allertata la centrale operativa dell’Agenzia regionale per l’emergenza e urgenza, che ha inviato sul posto anche l’automedica. I carabinieri si sono invece occupati della ricostruzione dell’accaduto, mentre la manizione è stata subito annullata.