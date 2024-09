Conquista 18 statuette in un' unica stagione

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 16 settembre 2024) Agli Emmy Awards 2024 Sh?gun fa la storia. La serie di FX, che racconta le vicende di un marinaio inglese coinvolto nelle lotte del Giappone feudale dopo aver fatto naufragio, si porta a casa il premio come migliore serie drammatica, come da pronostico. Ma ha ancheto tante altre, collezionando ben 18 Emmy in un’(14 dei quali ottenuti nelle categorie tecniche). Un vero e proprio record, che batte quello, di 12 Emmy, finora detenuto da Games of Thrones.