Basket serie B oggi scatta la campagna abbonamenti Solaroli stupito da questa Adamant | Contro Imola a tratti perfetti

(Di lunedì 16 settembre 2024) Tra campo e, la stagione diFerraraentra nel vivo, a poco meno di due settimane dall’esordio in campionato del 28 settembre (ore 19) sul parquet della neopromossa Gorizia. Attorno alla società del patron Maiarelli si respira un clima di rinnovato entusiasmo, anche perché le indicazioni che sono arrivate dagli ultimi test amichevoli non possono che lasciare ben sperare in ottica futura. Ferrara infatti arriva da due affermazioni nette in cui ha mostrato tutte le sue qualità migliori: +24Bologna, addirittura +29 con la Virtus, formazione di categoria superiore.