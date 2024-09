Susanna e la figlia trovate abbracciate | la lettera di addio poi il dramma

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 15 settembre 2024) È stato l'elicottero dei Vigili del fuoco impegnato nelle ricerche con Polizia, Carabinieri e Protezione civile a individuare stamane verso le 10, su un isolotto sul greto del Piave, nella zona di Covolo di Pederobba (Treviso) i corpi diRecchia, la 45enne di Miane scomparsa da casa venerdì sera con la figlioletta di tre anni. La donna e la sua bambina si sono fatte travolgere dal fiume rimanendo. Ieri sera verso le 18 era stata ritrovata l'auto della donna all'altezza del ponte di Vidor, poco distante, e le ricerche si erano quindi concentrate per tutta la notte lungo il fiume, non distante dalla zona in cui fu ritrovato il corpo di Alex Marangon.