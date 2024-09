Sta male… Verissimo Beatrice Luzzi in lacrime | la confessione choc poco prima del Grande Fratello

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 15 settembre 2024)peralla vigilia del2024, che la vede protagonista quest’anno nel ruolo di opinionista in studio vicino ad Alfonso Signorini e a Cesara Buonamici. L’attrice ha rivelato in un’intervista ache sta vivendo un momento molto delicato dal punto di vista familiare.non è riuscita a trattenere la commozione davanti a Silvia Toffanin. Dopo essersi ripresa, ha spiegato cosa sta succedendo.è stata la concorrente più popolare della passata edizione del. Come sanno i telespettatori, l’anno scorso, durante la sua permanenza nella casa, Bea ha dovuto affrontare anche una tragedia: la morte di suo padre Paolo. L’uomo si era sottoposto,di Natale, a un delicato intervento chirurgico. L’operazione sembrava essere andata bene, poi però le sue condizioni di salute si sono improvvisamente aggravate.