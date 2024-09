SEMPRE AL TUO FIANCO | SU RAI1 LA SERIE FINITA IN TRIBUNALE PER IL ROGO DI STROMBOLI

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di domenica 15 settembre 2024) Da domenica 15 settembre e per sei serate va in onda sual tuo”, laal centro delle cronache per ildi. Latv – una coproduzione Rai Fiction – 11 Marzo Film, per la regia di Marco Pontecorvo e Gianluca Mazzella – vuole raccontare come vivono e come affrontano le emergenze gli operatori della Protezione Civile, persone normali in circostanze eccezionali. L’umanizzazione degli eventi, il poter dare un volto e una storia alla squadra della Protezione Civile mi ha subito interessato. Penso che possa essere molto coinvolgente per gli spettatori vederli da vicino, raccontare le loro vite, i loro amori, le loro fragilità e i loro problemi personali, che vengono immediatamente messi da parte quando si deve intervenire per un’emergenza. Così il regista Marco Pontecorvo.