Piazza Stamira caos | Gli accampamenti? Li conosciamo bene Ma non sono violenti

(Di domenica 15 settembre 2024) Gruppo di accampati traPertini, si tratta di soggetti noti alle forze dell’ordine. Problemi di decoro, ma non di ordine pubblico: "la situazione che c’è in quella zona, proprio davanti al passaggio pedonale che collegaal maxiparcheggio diPertini, eanche quei soggetti. È vero, cidei problemi di decoro, ma quelle persone non hanno mai provocato problemi seri nei confronti delle persone, non ci risultano atti. Tra l’altro la maggior parte di quelle personeanconetane, in passato residenti o domiciliate e dunque non è facile emettere provvedimenti di allontanamento nei loro confronti". Così il comandante della polizia locale, Marco Caglioti, a cui non è mai sfuggita di mira la situazione in quella zona centrale della città.