Jimmy Villotti maestro d’arte della città

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 15 settembre 2024) Nel giorno in cuiè stato legato indissolubilmente da una stella alla sua, il Comune gli ha conferito la Turrita d’argento alla memoria. La stella posata in via Orefici è quella del jazz e, scomparso a dicembre dello scorso anno, ieri, con la sua chitarra, è entrato far parte del firmamento assieme ad Amedeo Tommasi. Al ricordo ha partecipato anche Luca Carboni, tornato in mezzo alla gente nella sua Bologna dopo i due anni lontano dai riflettori. "era un cittadino prestigioso– ha detto il sindaco Matteo Lepore –. L’onore si accompagna a un sentimento di amicizia e di gioia. Credo cheper Bologna sia stato un, undi musica, un grandissimo musicista, dal quale sono nate tante canzoni e progetti, ma anche generazioni di artisti e musicisti.