Incendio mortale in via Cantoni c’è un sospettato Quella richiesta di soldi con l’app Translate | Ventimila euro o vi ammazzo

(Di domenica 15 settembre 2024) Milano – “Dammi 20milao vi”. Per cercare di imboccare la pista giusta sull’letale nello showroom di via3, la Procura e i carabinieri del Nucleo investigativo si stanno concentrando sulla denuncia per tentata estorsione aggravata che il padre del titolare ha presentato poche ore prima del rogo ai militari della stazione Duomo. MilanoWang morti giovani cinesi 13092024 in Via ErmenegildoCarabinieri e Vigili del fuoco indagini foto ANSA Paolo Salmoirago Il quarantanovenne L.Y. ha infatti messo a verbale di essere stato avvicinato sotto casa a Chinatown, nella notte tra mercoledì e giovedì, da una persona che gli avrebbe puntato un coltello e gli avrebbe chiesto una somma ben precisa: 20mila. Lo stesso sarebbe accaduto la mattina seguente alla moglie, a due passi dall’emporio in zona stazione Certosa.