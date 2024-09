Il videogioco dei russi in Africa

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 15 settembre 2024) Nel Continente la penetrazione di Mosca va oltre la forza militare: per rendere anti-occidentale la popolazione, basta un cellulare. Mentre si asciugano le firme sull’accordo di difesa tra Niger, Burkina Faso e Mali, glini hanno l’opportunità di determinare il destino del tutto virtuale di quegli stessi Paesi. Parliamo di videogames, e in particolare di Hearts of Iron 4 (HOI4), celebredi strategia che in luglio ha ricevuto una modifica - chiamatan Dawn, ovvero «Albana» - che rende coloro che lo utilizzano degli appassionati artefici di una grande svolta sul Continente. Filorussa. Lo scopo è infatti simulare la creazione di una coalizione di Stati del Sahel che si oppongano alle pressioni della Comunità economica degli Stati dell’occidentale (Ecowas) e delle potenze occidentali.