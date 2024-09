Fognini coglie la palla al balzo | che botta

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di domenica 15 settembre 2024) Fabionon è proprio riuscito a trattenersi, lo ha fatto davanti a tutti: frecciata in pubblico, non l’ha ancora superata. Gli è mancato tutto. Indossare la maglia azzurra, onorarla, renderle giustizia. Cantare l’inno insieme ai suoi compagni di squadra, sentire il pubblico urlare a squarciagola il suo nome. E ancora, i cori di incitamento, la pressione nei punti clou, l’ansia del match point e chi più ne ha più ne metta. Lo crediamo bene, insomma, che Matteo Berrettini sia così felice di essere finalmente tornato in campo per la Coppa Davis. Fabionon l’ha ancora superata (LaPresse) – Ilveggente.itRinunciare all’appuntamento, lo scorso anno, non dev’essere stato facile per lui, uomo squadra degno di questo nome innamorato pazzo della Nazionale di tennis e dell’atmosfera che caratterizza eventi come questo.