David Neres altro impatto devastante! Il brasiliano ha raggiunto un nuovo record

(Di domenica 15 settembre 2024) Il giocatore del Napolidiventa il primo a servire assist in tutte le prime tre partite del campionato.continua a scrivere la sua storia nella Serie A con unche testimonia il suoimmediato nel campionato italiano. Nonostante sia partito dalla panchina nella partita contro il Cagliari, il talentuoso esternoha dimostrato ancora una volta la sua classe, offrendo un assist che ha contribuito al netto 4-0 del Napoli., che aveva già messo in mostra le sue qualità con assist contro Parma e Bologna, ha prolungato la sua striscia positiva con unassist, questa volta servendo Buongiorno per il quarto gol partenopeo. Questo non è solo un ottimo segnale per il Napoli, ma anche una performance che segna untraguardo storico.