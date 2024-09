Cina | sviluppo verde a basse emissioni di carbonio al centro della CIFTIS a Pechino 4

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 15 settembre 2024), 15 set – (Xinhua) – Persone visitano lo stand del Beijing Urban Construction Group durante la 2024 China International Fair for Trade in Services () presso il Shougang Park a, capitale, il 14 settembre 2024. La frase “spinta digitale e” sta guadagnando notevole attenzione alla2024 attualmente in corso, dove gli espositori presentano le loro ultime invenzioni tecnologiche e soluzioni di successo nelloe adi. (Xin) Agenzia Xinhua