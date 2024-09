Calcio Serie D La Vigor Senigallia la ribalta ancora al Bianchelli cade pure l’Avezzano 2-1

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di domenica 15 settembre 2024) Come contro l’Ancona rossoblù sotto, ma la curva – come dirà Clementi – èuna volta un fattore e il carattere non manca: decidono Gabbianelli e D’Errico, 15 Settembre 2024 – Larimonta nel finale spinta dal suo pubblico e con due gol sotto la curva negli ultimi 15? batte2-1: senza rubare nulla, anche se gli ospiti non avrebbero meritato di perdere. I rossoblù approcciano bene il match e dopo 20? potrebbero essere sul 2-0 con due pericoli creati da Konè, ma poi vanno sotto per un tap in vincente di Ferrari al 30?, su respinta corta di Roberto dopo una conclusione ravvicinata.in difficoltà dopo lo 0-1, ma all’attacco nella ripresa dove però fino al 75? il pericolo maggiore lo creano gli abruzzesi con Mascella che spara alle stelle da due passi al 69?.