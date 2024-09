Bene il turismo male la viabilità

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 15 settembre 2024) "L’aspetto positivo, per il nostro splendido centro storico, riguarda il, visto che nella stagione estiva che si sta per concludere abbiamo fatto registrare numeri da capogiro. Poi, però, c’è anche il lato negativo che riguarda la, con numerosi disagi dovuti ai cantieri. Però, che dire, se i lavori fanno fatti bisogna avere pazienza". Il parere è quello di Marco Di Sabatino, titolare dell’omonimo negozio di abbigliamento e anche del resort di corso Trento e Trieste. "In questi tre mesi abbiamo lavorato moltissimo proprio grazie ai turisti, ma anche loro hanno ravvisato problemi con la– prosegue il commerciante –. Però sono rimasti ugualmente a bocca aperta per la meraviglia suscitata dal nostro centro storico, che si può valorizzare ancora di più".