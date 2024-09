Al via cortoLovere | in giuria Riccardo Milani la Signora del Lago è Roberta Torre

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 15 settembre 2024) Lovere. Al via la 26esima edizione di, il festival internazionale del cortometraggio, con la direzione artistica di Gianni Canova e la Presidenza del maestro dell’animazione Bruno Bozzetto, che si svolgerà a Lovere (Bergamo) suld’Iseo, da lunedì 23 a sabato 28 settembre. La rassegna – che ospita numerosi professionisti del mondo cinematografico – prevede incontri, proiezioni, il focus sulle professioni del cinema che quest’anno è dedicato agli scenografi e due concorsi: per il miglior cortometraggio internazionale e quello per Occhi sul, il contest per i giovani registi. A presiedere ladi2024 sarà il regista(segnaliamo tra gli ultimi film “Un mondo a parte”, “Io, noi e Gaber”, “Grazie ragazzi”, “Nel nostro cielo un rombo di tuono”, “Corro da te”, “Come un gatto in tangenziale”).