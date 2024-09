Viali grato ai tifosi granata | Vogliamo essere all’altezza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 14 settembre 2024) Mister, avete avuto quasi due settimane di allenamenti e domani si torna in campo: come sta la sua Reggiana? "Abbiamo qualche problemino con Lucchesi che purtroppo nell’amichevole di sabato scorso con la Primavera si è girato una caviglia in un contrasto, quindi stiamo cercando di capire se riusciremo a recuperarlo, mentre Marras ha un sovraccarico muscolare e vedremo se rischiarlo o meno". Stulac e Fontanarosa possono invece dare un contributo? "Sì, tutti quelli che si sono allenati questa settimana assieme al gruppo stanno bene, compreso Girma, che ovviamente ha un percorso di avvicinamento alla gara un po’ diverso dagli altri perché è stato fuori quasi sei mesi dall’ultima partita (Venezia-Reggiana 1 aprile, ndr). In ogni caso, io non vedo l’ora di avere tutti allo stesso livello, perché con i cinque cambi a disposizione ci sono delle opportunità importanti".