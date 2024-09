Serbia | Belgrado approva reintroduzione servizio militare obbligatorio

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024), 14 set. (Adnkronos/Dpa) - Il presidente serbo Aleksandar Vucic hato ladel, abolito nel Paese nel 2011. In qualità di comandante in capo delle forze armate, il capo dello Stato ha deciso di reintrodurre un periodo didi 75 giorni. Sebbene la misura si applichi solo agli uomini, le donne possono prestarenelle forze armate su base volontaria. Laha bisogno di un esercito forte e deve acquistare e produrre più armi, ha affermato Vucic. "Non è nostro desiderio attaccare nessuno. Ma è nostro desiderio - ha aggiunto, senza precisare chi - scoraggiare tutti coloro che ci minacciano giorno dopo giorno".