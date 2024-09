Scoperta la tomba un ‘bambino vampiro’ | il ritrovamento choc in Polonia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024) Roma, 14 settembre 2024 – Unaarcheologica fa luce su un’antica superstizione. Durante i lavori di riparazione del muro di recinzione dei giardini della residenza dei vescovi di Go'ra Chemska, nellanordoccidentale, tra le radici degli alberi rimossi, sono affiorante due sepolture scheletriche di bambini, uno interrato con ‘misure anti-. Gli scheletri dei due ragazzini, sospettati di nutrirsi di sangue umani, sono stati trovati nella terra, in una fossa senza bara. La datazione, determinata grazie all’analisi degli strati di terreno e ai frammenti di ceramica associati alla sepoltura, risale al XII secolo. Secondo i resoconti storici, le sepolture furono realizzate in un luogo sconsacrato, al di fuori dei cimiteri conosciuti di Chemska. E per una delle due furono prese tutte le misure per una inumazione che ‘impedisse al morto di tornare’.