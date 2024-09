Molinarolo | Quando facevo ginnastica artistica mangiavo di nascosto ci pesavano sempre

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 14 settembre 2024) La Stampa ha intervistato Elisa, l’atleta astista che alle Olimpiadi è arrivata sesta, con il personale di 4,70 metri. Un minuto dopo quel risultato si è vista dare della «culona» via social. E ha querelato l’uomo che l’ha insultata. «Ho detto basta: non può funzionare così».: «Ho realizzato solo dopo i danni dellasu di me» Perché ha scelto l’asta? «Per una pubblicità. Vengo dalla, a un certo punto ho iniziato a diventare troppo alta. Era il periodo in cui c’era la Isinbayeva, star della mia disciplina che tutt’oggi detiene il record del mondo, dove si disegnava ginnasta in uno spot: “Troppo alta? Niente è impossibile”. Era il luglio 2011. È tutta la vita che mi dicono di non avere il fisico adatto per quel che voglio fare». Pentita del cambio? «Proprio no.