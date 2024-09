LIVE F1 GP Azerbaijan 2024 in DIRETTA | scatta la FP3 si scoprono i reali valori dei 4 top team

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 14 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.35 Anche Verstappen si ferma subito ai box dopo aver rodato le gomme soft. Entrano in azione le due Aston Martin con le gomme medie. 10.34 Perez torna subito in pista dopo aver rodato le gomme soft per un giro. Esattamente come ieri. Scelta particolare per la Red Bull. 10.33 In pista anche Verstappen che, come il compagno di, sceglie subito le gomme soft. 10.32 Entrano subito in pista Perez con le soft, le due Sauber e Tsunoda. 10.31 Condizioni meteo a Baku: temperatura di 27° per quanto riguarda l’atmosfera e 31° sul tracciato con le nuvole che stanno leggermente velando il sole. 10.30 SEMAFORO VERDE!!!!!!LA FP3 DEL GP D’!!!!!! 10.28 Pochi istanti e si parte! Tutto pronto per la FP3 a Baku! 10.27 In casa Red Bull le sensazioni sembrano migliori rispetto alle ultime uscite.