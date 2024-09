LIVE Cagliari-Inter Primavera 0-1 | comincia il secondo tempo

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 14 settembre 2024)è la quarta giornata del Campionato1 TIM 2024-2025: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. L’orario del calcio d’inizio è previsto alle ore 13, si gioca al Crai Sport Center.0-1 – PREMI F5 O RICARICA L’APP PER AGGIORNARE 14.04 RIIL MATCH! 14.02 Le squadre sono rientrate in campo. Nessun cambio. La partita è spenta, il ritmo non particolarmente alto e le squadre non pericolosissime dalle parti dei rispettivi portieri. Serve un errore di Balde per portare alla prima occasione e al gol di Spinacce, che sfrutta il passaggio di Bovo e incrocia per il momentaneo 1-0. A fra un quarto d’ora per ildi. 45+1? FINISCE IL PRIMO. 45? UN MINUTO DI RECUPERO.