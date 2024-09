Il rifugio in emergenza Le cucce sono piene | appello per le adozioni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 14 settembre 2024) Il canile di via San Damiano è nuovamente pieno.tanti gli animali, non solo cani e gatti, che in questi mesi estivi sivisti aprire le porte del. Animali abbandonati in strada, nei campi. Qualche volta persino legati alla panchina del giardino pubblico di Cederna. Cani (soprattutto) di difficile gestione e adottati con troppa leggerezza. Ma anche cuccioli che i proprietari scoprono non essere peluche ma che necessitano di impegno economico e di tempo. E poi i casi più tristi, i cani anziani ceduti dopo una vita trascorsa tra divano, giardino e cuccia. Per loro l’Enpa di Monza cerca una seconda vita, ma i volontari - guidati dal presidente Giorgio Riva - sanno che non sarà facile trovare una famiglia e allora tentano la strada dell’adozione a distanza. Così domani il canile dell’Enpa di Monza organizza una giornata di open day. Dalle 15 alle 17.