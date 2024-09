Gianmarco Tamberi festeggia | Saltare 2 34 con 10 gradi significa tutto | ho vinto 4 gare ripartiamo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 14 settembre 2024)hala gara di salto in alto nell’ambito delle finali della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera. Il Campione Olimpico di Tokyo 2020 si è imposto sulla pedana di Bruxelles (Belgio) al termine di un serrato duello con l’ucraino Oleh Doroshchuk e ha così conquistato il diamantone, con l’annesso premio da 30.000 dollari, per la terza volta in carriera dopo i sigilli del 2021 e del 2022. Il Campione del Mondo e Campione d’Europa ha avuto la meglio valicando 2.34 metri al terzo assalto, proprio come era riuscito a fare nelle due precedenti affermazioni in questa competizione.