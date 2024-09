F1 GP Azerbaijan Baku 2024 risultati e classifica prove libere 3 | Russell batte Leclerc Sainz 6

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 14 settembre 2024) Ie ladelle3 del GP didi F1. Sul circuito diè Georgea firmare il tempo più veloce in 1:42.514,ndo Charlesper appena 14 millesimi. A completare il podio virtuale è Lando Norris, davanti al compagno di squadra Oscar Piastri, con Max Verstappen quinto e Carlossesto. Una sessione dedicata a trovare il feeling con il giro veloce, e che quindi ha visto tanta battaglia in pista nell’ultima mezzora, dopo che la prima parte di sessione è stata condizionata da due bandiere rosse. La prima per rimuovere l’Alpine di Ocon, che per un problema tecnico si è spenta in mezzo alla pista, e poi per un incidente occorso a Bearman, che ha sbagliato un ingresso in curva andando a toccare la barriera di una via di fuga il tanto che è bastato per danneggiare irrimediabilmente la Haas.