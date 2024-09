F1 Carlos Sainz | Giornata solida domani possiamo fare doppietta

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 14 settembre 2024) Un ottimoha colto la terza posizione nelle qualifiche del Gran Premio dell’Azerbaijan dietro solo ad un inarrivabile Charles Leclerc e ad Oscar Piastri. Ferrari che si è confermata competitiva nel circuito cittadino di Baku epartirà per cercare di bissare il successo ottenuto in quel di Monza. Queste le parole a caldo dello spagnolo: “Abbiamo avuto unaed una qualificacon entrambe le macchine, e ci siamo messi in una buona posizione per. Non mi sono mai trovato al 100% a mio agio su questa pista e ho sempre faticato, quindi il terzo posto è buono in vista della gara di”. Prosegue: “La pista si evolveva tanto, abbiamo avuto più grip alla fine anche per l’abbassarsi del sole, ma in Q3 ho trovato qualcosa che mi ha consentito di trovare la terza posizione.