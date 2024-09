Estonia associazione friulana a Tallin per incontrare l’ambasciatore italiano

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 14 settembre 2024)d’Italia an, Stefano Catani, ha incontrato l’11 Settembre nella capitale baltica le rappresentanti di “Lady Avventura”, un’femminile pordenonese dedita al sostegno di orfani e persone in difficoltà. Durante l’incontro, Catani ha discusso della missione di “Lady Avventura” in, durante la quale le rappresentanti dell’porteranno il proprio sostegno ad un orfanotrofio e visiteranno l’isola di Kihnu, famosa per essere stata nel corso della sua storia l’unica isola governata da un sistema matriarcale in Europa. L'articoloperproviene da Ildenaro.it.