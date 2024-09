Conte sorprende tutti | il Napoli ha provato un nuovo modulo

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di sabato 14 settembre 2024)prova una Castel Volturno per rendere ilpiù imprevedibile. Il tecnico mette la Juventus nel mirino. Antonioè pronto are con un cambio diper il suo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’allenatore leccese sta considerando di abbandonare momentaneamente il classico 3-4-2-1 per adottare il 4-3-3, un sistema che potrebbe dare nuova linfa alla squadra e sfruttare al meglio i nuovi acquisti. Sebbene contro il Cagliari non ci siano ancora segnali di un’immediata rivoluzione tattica, è possibile che ilfaccia il suo debutto nella sfida cruciale contro la Juventus.