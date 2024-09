Concorso vigili urbani Santamaria rinuncia all’incarico di presidente | cambia la composizione della Commissione

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 14 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIn merito alla procedura concorsuale per l’assunzione di tre Istruttori di vigilanza (Area degli Istruttori) presso Comune di Benevento, è sopravvenuta ladel dirigente al Settore Risorse Umane Gennaro. Tale atto, certificato con determina dirigenziale, è stato motivato dalla presenza tra i partecipanti alla selezione concorsuale di un concorrente avente affinità parentale con il dirigente Gennaro. All’esitoconsueta procedura di verificasussistenza di profili di incompatibilità in seno alla, pertanto, il dirigente alle Risorse Umane ha provveduto immediatamente alla formulazioneper la sussistenza di una ragione di carattere ostativo. Come previsto già dalla determina di, gli subentrerà il componente sostituto.