6 libri da leggere a settembre

(Di sabato 14 settembre 2024) Una storia di riscatto che parte dal viaggio su un piroscafo verso l’America, il giallo di una saga familiare che si snoda nell’arco del ‘900 fino ai giorni nostri e che ha al centro il ritratto di una donna misteriosa. Leggi anche › 30(più uno) per l’estate 2024: pagine d’a(mare) E poi la storia delicata, di una ragazza ribelle in cerca di un posto nel mondo, e quella di una donna internata in manicomio che dice d’essere la prima moglie di Mussolini.