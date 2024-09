Venerdì 13 settembre chiusura di Percorsi nel Gusto 2024 in Fondazione Ebris

Leggi tutta la notizia su zon

(Di venerdì 13 settembre 2024)13, dalle ore 17:00 alle 19:00, presso la sede dellaa Salerno, si terrà l’evento conclusivo della conferenza itinerante “nel”, un’iniziativa promossa dallain collaborazione con il GAL Approdo di Ulisse e il Museo Vivente della Dieta Mediterranea. Durante il talk di, intitolato “THE MEDITERRANEAN DIET: A FOOD FOR THOUGHT“, saranno affrontati argomenti di grande attualità che contribuiranno a definire le sfide e le opportunità future dell’alimentazione come medicina preventiva. Al convegno prenderanno parte come relatori esperti di fama mondiale, Professori e Scienziati riconosciuti a livello internazionale, in particolare nel campo della nutrizione e della ricerca scientifica applicata alla salute umana.