Spider-Man 4 secondo quanto riportato vedrà Spidey allearsi con il VENOM di Tom Hardy SPOILER

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 13 settembre 2024)-Man 4,con ildi TomSony Pictures ha pubblicato il trailer finale di: The Last Dance. In esso abbiamo potuto dare un’occhiata alla mente alveare dei simbionti e un primo sguardo a Knull, Dio dei simbionti.: Let There Be Carnage hanno lasciato solo qualche vago accenno al cattivo, sebbene sia una scelta naturale per la conclusione di una trilogia. Tuttavia,The Cosmic Circus, il prossimo threequel sarà solo l’inizio per Knull.Alex Perez, ha saputo per la prima volta dei piani per Knull all’inizio di quest’anno – a cui ha accennato sui social media già ad aprile – e ha sentito all’epoca che non sarebbe stato un personaggio unico.