Peglio mette in vetrina la sua straordinaria tradizione florovivaistica

(Di venerdì 13 settembre 2024) Dal 16 al 22 settembre saràla "Capitale al quadrato" del progetto ‘50x50’, che vede i Comuni della provincia, a turno, essere Capitale della Cultura per una settimana. Il calendario, dal titolo ‘Vivaio’, offre una ricca proposta di attività per godersi l’anima verde del paese caratterizzato dalla presenza di un ricchissimo patrimonio florovivaistico. Nel programma, sviluppato dall’Associazione Culturale Happennino, sono previste visite guidate alle serre, laboratori per le scuole, talk e incontri per parlare di verde ma anche appuntamenti musicali. Luogo simbolo della settimana sarà lo spazio in legno allestito in piazza Petrangolini dall’azienda Wooden Houses di Sant’Angelo in Vado che si occupa di bioedilizia.