Non ci sono le tracce Omicidio Viareggio | il referto dell' autopsia può cambiare tutto

(Di venerdì 13 settembre 2024) Non ci sarebberoche indichino "lesioni o segni di pneumatici e di passaggioa vettura sopra il corpoa vittima". Queste le parole di Enrico Marzaduri, avvocato difensore di Cinzia Dal Pino, riguardo all'effettuata sul corpo di Nourdine Naziki, il 52enne marocchino senza fissa dimora investito e ucciso dall'imprenditrice balneare 65enne la scorsa domenica a. La donna aveva colpito con la propria auto l'uomo dopo che quest'ultimo le aveva scippato la borsa. "L'unica cosa che posso anticipare riguardo l'- ha spiegato l'avvocato di Cinzia alla Zanzara su Radio 24 - è che non cisegni di soverchiamentoa persona del rapinatore da parte'autovettura". Secondo la versione fornita dal legale, la macchina non sarebbe "passata sopra".